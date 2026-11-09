Вестник Кавказа

Первые космические классы появятся в Дагестане, Северной Осетии и КБР

Макет первого искусстванного спутника Земли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первые космические классы введут в школьной системе образования в КБР, Дагестане и Северной Осетии. Инициативу планируют реализовать в следующем году.

В Кабардино-Балкарии, Дагестане и городе Моздоке Северной Осетии откроются первые космические классы, которые будут специализироваться на математике и астрономии. В школах КБР подобные классы будут доступны ученикам в следующем году. 

"Мы составили дорожную карту по открытию космического класса у себя в регионе и на следующий год хотим присоединиться к этому проекту"

– педагог Эляна Науянис

Обучение в специализированных классах даст школьникам возможность реализовать себя в конкурсах, связанных с космическими технологиями. В Моздоке космические классы также откроются в следующем году, передает ТАСС.

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