Вестник Кавказа

Лидер Казахстана прилетел в Москву

Вид на Кремль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже завтра в Москве пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Для участия во встрече в российскую столицу отправился лидер Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву. Об этом сказано в сообщении, распространенном 10 ноября пресс-службой главы казахстанского государства.

В аэропорту российской столицы Токаева встречали официальные лица правительства РФ.

Цель поездки президента Казахстана в Москву – участие в заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Напомним, очередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Москве в среду, 11 ноября.

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