Лидер Казахстана прилетел в Москву

Уже завтра в Москве пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Для участия во встрече в российскую столицу отправился лидер Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву. Об этом сказано в сообщении, распространенном 10 ноября пресс-службой главы казахстанского государства.
В аэропорту российской столицы Токаева встречали официальные лица правительства РФ.
Цель поездки президента Казахстана в Москву – участие в заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Напомним, очередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Москве в среду, 11 ноября.