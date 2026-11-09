Вестник Кавказа

Макрон встретился с Пашиняном в Париже

Эмманюэль Макрон
© Фото: Сайт президента России
Эммануэль Макрон встретился с Николом Пашиняном. Стороны обсудили отношения двух стран, а также процесс евроинтеграции Еревана.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с главой правительства Армении Николом Пашинян в Париже. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональную ситуацию. 

Пашинян отметил высокий уровень отношений двух стран, подчеркнув важность расширения связей во всех сферах. Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов, в том числе инфраструктурного характера. 

Макрон и Пашинян также обсудили процесс евроинтеграции Армении. В частности, был затронут вопрос либерализации визового режима, а также реформ, которые проводятся в стране при поддержке Брюсселя. Кроме того, политики обсудили вопросы региональных процессов.

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