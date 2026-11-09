Макрон встретился с Пашиняном в Париже

Эммануэль Макрон встретился с Николом Пашиняном. Стороны обсудили отношения двух стран, а также процесс евроинтеграции Еревана.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с главой правительства Армении Николом Пашинян в Париже. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональную ситуацию.
Пашинян отметил высокий уровень отношений двух стран, подчеркнув важность расширения связей во всех сферах. Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов, в том числе инфраструктурного характера.
Макрон и Пашинян также обсудили процесс евроинтеграции Армении. В частности, был затронут вопрос либерализации визового режима, а также реформ, которые проводятся в стране при поддержке Брюсселя. Кроме того, политики обсудили вопросы региональных процессов.