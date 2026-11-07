В Карабахе веют ветры мира – Эрдоган

Турецкий лидер сообщил о масштабных восстановительных и строительных работах в Карабахе. Он подчеркнул, что Турция оказывает Азербайджану всестороннюю поддержку.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана осуществляются масштабные восстановительные и строительные работы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 9 ноября на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

Глава турецкого государства отметил, что в Карабахе проводится масштабная мобилизация усилий по восстановлению, строительству и возрождению региона.

Эрдоган добавил, что сегодня "во всех уголках Карабаха веют ветры мира", подчеркнув, что Анкара оказывает Баку всестороннюю поддержку.

Он также пожелал упокоения душ шехидов, павших за освобождение Карабаха.