Президент Ирана призвал мечети помочь в решении социальных проблем

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал руководство 80 тысяч мечетей страны активнее помогать ее населению преодолевать возникающие социальные проблемы и содействовать экономии энергетических ресурсов.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к руководству многочисленных мечетей страны с призывом активнее участвовать в решении социальных проблем и содействовать экономии энергетических ресурсов, рационально потребляя газ и электроэнергию, которые нужны для сохранения бесперебойной работы промышленности.

Президент ИРИ отметил: в стране насчитывается около 80 тыс мечетей, которые могут стать важными центрами решения местных проблем. Религиозным центрам для этого нужно активнее привлекать жителей к общественным инициативам и сотрудничать с добровольческими формированиями Корпуса стражей исламской революции (КСИР), говорится в обращении, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Глава государства призвал религиозных работников самим подавать пример бережного отношения к топливу и энергии, особенно в холодное время года. Участие населения в сокращении потребления энергии принципиальны для возможных ограничений на поставки газа и электричества промышленным предприятиям, что может негативно сказаться на экономике страны, добавил Масуд Пезешкиан.