Около 100 тыс человек вернулись за шесть лет в Карабах и Восточный Зангезур – Ильхам Алиев

В ходе реализации программы "Великое возвращение" в Карабах и Восточный Зангезур, как сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, вернулись порядка 100 тыс человек.

За прошедшие с 2020 года шесть лет в Карабах и Восточный Зангезур возвратились порядка 100 тыс человек, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с жителями, переселившимися в села Джахангирбейли Зангиланского района и Солтанлы Джебраильского района.

Глава государства подчеркнул, что для всех переселившихся жителей были обеспечены максимально благоприятные условия.

"Мы одержали Победу в войне. Наш народ, живущий в условиях мира, строит и созидает"

- Ильхам Алиев