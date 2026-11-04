Вестник Кавказа

В КБР запустили обновленную дорогу на Приэльбрусье

В КБР запустили обновленную дорогу на Приэльбрусье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обновленный и расширенный участок трассы "Кавказ" открыли для транспорта в Кабардино-Балкарии. Дорога, ведущая в Приэльбрусье всегда востребована.

В Кабардино-Балкарии открыто движение транспорта по участку федеральной трассы Р-217 "Кавказ", прошедшему капитальный ремонт, рассказал глава республики Казбек Коков.

"Это одно из направлений на Приэльбрусье, поэтому активно используется для пассажирских и грузовых перевозок"

– Казбек Коков

В рамках ремонта была расширена проезжая часть, теперь доступны четыре полосы движения. Также появилась современная инфраструктура для пешеходов, включающая тротуары, остановки и освещение. В результате безопасность движения по трассе повысилась.

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