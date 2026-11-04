В КБР запустили обновленную дорогу на Приэльбрусье

Обновленный и расширенный участок трассы "Кавказ" открыли для транспорта в Кабардино-Балкарии. Дорога, ведущая в Приэльбрусье всегда востребована.
В Кабардино-Балкарии открыто движение транспорта по участку федеральной трассы Р-217 "Кавказ", прошедшему капитальный ремонт, рассказал глава республики Казбек Коков.
"Это одно из направлений на Приэльбрусье, поэтому активно используется для пассажирских и грузовых перевозок"
– Казбек Коков
В рамках ремонта была расширена проезжая часть, теперь доступны четыре полосы движения. Также появилась современная инфраструктура для пешеходов, включающая тротуары, остановки и освещение. В результате безопасность движения по трассе повысилась.