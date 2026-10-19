Вестник Кавказа

Москва и Тегеран подписали документы по проекту ж/д линии Решт-Астара

Москва и Тегеран подписали документы по проекту ж/д линии Решт-Астара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Иран продолжают сотрудничать по проекту железнодорожной линии Решт-Астара. Российская сторона получила доступ к земельным участкам вдоль будущей транспортной артерии.

РФ и Иран оформили договоренности по проекту строительства железнодорожной линии Решт-Астара, рассказал вице-премьер России Андрей Никитин. 

По словам Никитина, стороны договорились о предоставлении российской компании "Каспиан сервисез" доступа к территории вдоль железнодорожной линии. Это необходимо для проведения инженерных работ. 

По словам госдеятеля, иранская сторона уже передала россиянам земельные участки, что даст возможность продолжить инженерные работы. Российские специалисты, по словам Никитина, провели геодезические работы, а также выполнили аэрофотосъемку. 

Отметим, что железнодорожный участок Решт - Астара является важнейшим элементом транспортного коридора Север-Юг.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1195 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.