Москва и Тегеран подписали документы по проекту ж/д линии Решт-Астара

Россия и Иран продолжают сотрудничать по проекту железнодорожной линии Решт-Астара. Российская сторона получила доступ к земельным участкам вдоль будущей транспортной артерии.
РФ и Иран оформили договоренности по проекту строительства железнодорожной линии Решт-Астара, рассказал вице-премьер России Андрей Никитин.
По словам Никитина, стороны договорились о предоставлении российской компании "Каспиан сервисез" доступа к территории вдоль железнодорожной линии. Это необходимо для проведения инженерных работ.
По словам госдеятеля, иранская сторона уже передала россиянам земельные участки, что даст возможность продолжить инженерные работы. Российские специалисты, по словам Никитина, провели геодезические работы, а также выполнили аэрофотосъемку.
Отметим, что железнодорожный участок Решт - Астара является важнейшим элементом транспортного коридора Север-Юг.