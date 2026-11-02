В Кисловодске канатку закрыли до 20 ноября

Канатная дорога в Кисловодске закрыта до 20 ноября. Мэр города пояснил, что необходимо решить технические вопросы, а также обеспечить безопасность работы объекта.
В национальном парке в Кисловодске продлили закрытие канатной дороги, сообщили в администрации города.
"К сожалению, пока канатная дорога не сможет принимать жителей и гостей города. По техническим причинам ее работу пришлось приостановить еще на две недели - до 20 ноября"
– администрация Кисловодска
Канатка не обслуживает посетителей с 26 октября, возобновить ее работу планировалось изначально 6 ноября, однако специалисты приняли решение о продлении работ на подъемнике.
"Сейчас важно разобраться со всеми техническими вопросами и обеспечить безопасную работу дороги"
– мэр города Евгений Моисеев