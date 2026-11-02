Вестник Кавказа

В Кисловодске канатку закрыли до 20 ноября

Кисловодский национальный парк
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Канатная дорога в Кисловодске закрыта до 20 ноября. Мэр города пояснил, что необходимо решить технические вопросы, а также обеспечить безопасность работы объекта.

В национальном парке в Кисловодске продлили закрытие канатной дороги, сообщили в администрации города.

"К сожалению, пока канатная дорога не сможет принимать жителей и гостей города. По техническим причинам ее работу пришлось приостановить еще на две недели - до 20 ноября"

– администрация Кисловодска

Канатка не обслуживает посетителей с 26 октября, возобновить ее работу планировалось изначально 6 ноября, однако специалисты приняли решение о продлении работ на подъемнике.

"Сейчас важно разобраться со всеми техническими вопросами и обеспечить безопасную работу дороги"

– мэр города Евгений Моисеев

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