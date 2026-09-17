Абхазия рассчитывает на два миллиона туристов

Динамика туристического потока в Абхазию показывает отличные результаты – по итогам текущего 2026 года страна имеет все шансы достичь отметки в два миллиона туристов.

Только за девять месяцев 2026 года туристический поток в Абхазии вырос до 1,74 млн туристов, что на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее, заявил министр туризма республики Астамур Логуа.

"Всего в прошлом году страну посетили 1,88 миллиона человек, а в этом есть все шансы достичь отметки в два миллиона. Туризм — пожалуй, одна из главных отраслей, мы считаем, что самая главная. Это драйвер развития всей экономики нашей страны"

- Астамур Логуа

Туризм – не только основной источник бюджета страны, но и один из главных источников заработка ее жителей, при этом Абхазия не стремится стать "дешевой альтернативой Сочи", а делает ставку на планомерное развитие, отметил министр, передает РИА Новости.

Туристов подкупает дешевизна абхазских отелей: если в России лишь около 52% отелей - это "три звезды", то в Абхазии такие средства размещения составляют 70−75%: четырех и пятизвездочных гостиниц пока совсем мало. Однако даже хорошая "тройка" с сервисом на уровне в совокупностью с гостеприимством страны привлечет туристов, уверен Астамур Логуа.

Напомним, ранее мы писали о том, что подавляющее большинство лиц, прибывающих в Абхазию с целью туризма - это граждане Российской Федерации. Помимо россиян, отдых в Абхазии нередко выбирают граждане Беларуси и Казахстана. За девять месяцев этого года границу РФ и Абхазии через КПП Псоу пересекли более 8,5 млн человек и 1,8 млн транспортных средств.