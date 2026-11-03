Более половины граждан Армении выступили за досрочные парламентские выборы - опрос

В результате опроса Gallup International более половины граждан Армении высказались за необходимость проведения в республике внеочередных парламентских выборов.

В Армении более 50% опрошенных граждан выступили за проведение в республике внеочередных парламентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты исследования службы Gallup International.

Глава армянского представительства организации Арам Навасардян сообщил, что 33,6% респондентов заявили об однозначной необходимости голосования, а 17,1% посчитали, что она скорее существует. При этом 30,7% участников опроса назвали выборы абсолютно ненужными, 12,2% скорее не увидели в них необходимости, а 6,5% затруднились с ответом.

В случае проведения выборов в ближайшее воскресенье голоса респондентов распределились бы следующим образом:

Правящая партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна - 24,3%;

Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна - 8,5%;

Блок "Армения" Роберта Кочаряна - 6,7%;

Партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна - 3,3%.

При ответе на этот же вопрос остальные респонденты затруднились с выбором, отказались отвечать или заявили о нежелании голосовать.

Отмечается, что исследование проводилось с 28 октября по 4 ноября методом телефонного интервью. В опросе принял участие 1001 человек, погрешность составляет около 3%.