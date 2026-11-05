Вестник Кавказа

Армения надеется на скорые дипотношения с Турцией

Флаги Турции Армении и Азербайджана
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Ереван и Анкара установят дипломатические отношения в ближайшем будущем, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Турция в обозримой перспективе установят дипломатические отношения. 

"Армения и Турция еще не установили дипломатические отношения, но я убежден, что эти отношения будут установлены в ближайшем будущем, признавая территориальную целостность, суверенитет и границы друг друга. И я думаю, что этот факт следует зафиксировать"

– Никол Пашинян 

Ранее глава дипломатии Армении Арарат Мирзоян заявил, что взаимная торговля между Ереваном и Анкарой начала оформляться напрямую. По словам Мирзояна, открытие границы между странами возможно в любой момент, стороны продолжат обсуждение деловых вопросов в рамках форума в 2027 году.

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