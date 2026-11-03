Вестник Кавказа

Фидан обсудил с Аракчи диалог США и Ирана

Фидан обсудил с Аракчи диалог США и Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хакан Фидан и Аббас Аракчи обсудили переговоры между Ираном и США. Также в фокусе внимания глав дипведомств оказались региональные вопросы.

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой дипведомства Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили продолжение диалога между США и Ираном, а также региональную проблематику. 

"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе беседы обсуждались продолжающийся переговорный процесс между Ираном и США, а также другие региональные события"

– источник в МИД Турции 

Отметим, что главы дипведомств ранее провели встречу на полях Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС). Стороны обсудили отношения Анкары и Тегерана, а также ситуацию вокруг Палестины.

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