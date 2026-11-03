Вестник Кавказа

Первый морской национальный парк появится в Азербайджане

Вид на Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работы по созданию первого морского нацпарка стартовали в Азербайджане. В его состав войдет и акватория Каспийского моря.

Морской национальный парк впервые появится в Азербайджане, рассказал заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия страны Рашад Аллахвердиев.

Подробности он поведал на панельной дискуссии на форуме аквакультуры.

По словам Аллахвердиева, планируется включить в границы создаваемого национального парка и акваторию Каспийского моря.

"Это предполагает обеспечение охраны морской акватории, проведение на ее территории соответствующих рейдов и предотвращение незаконного вылова рыбы"

- Рашад Аллахвердиев

Напомним, что 20 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев издал распоряжение о создании Карабахского национального парка. Заповедник появится на землях пяти районов: Агдеринского, Ходжалинского, Кельбаджарского, Шушинского и Лачинского. В него будут включены участки со статусом государственной собственности.

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