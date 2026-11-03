Первый морской национальный парк появится в Азербайджане

Морской национальный парк впервые появится в Азербайджане, рассказал заместитель начальника Службы охраны биологического разнообразия страны Рашад Аллахвердиев.
Подробности он поведал на панельной дискуссии на форуме аквакультуры.
По словам Аллахвердиева, планируется включить в границы создаваемого национального парка и акваторию Каспийского моря.
"Это предполагает обеспечение охраны морской акватории, проведение на ее территории соответствующих рейдов и предотвращение незаконного вылова рыбы"
- Рашад Аллахвердиев
Напомним, что 20 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев издал распоряжение о создании Карабахского национального парка. Заповедник появится на землях пяти районов: Агдеринского, Ходжалинского, Кельбаджарского, Шушинского и Лачинского. В него будут включены участки со статусом государственной собственности.