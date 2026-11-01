На пункте пропуска "Верхний Ларс" более 1 тыс большегрузов ожидают выезда в Грузию

​На Военно-Грузинской дороге перед выездом из России в Грузию образовалась автомобильная очередь, в которой ожидают проезда более 1 тыс грузовых автомобилей.

​В Северной Осетии на пункте пропуска "Верхний Ларс" более 1 тыс большегрузов скопилось в очереди на выезд в Грузию. Об этом сообщает глава региона Сергей Меняйло на своей странице в социальной сети.

​"Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для движения транспорта. В электронной очереди - 600 большегрузов, еще 408 ожидают на стоянках"

- Сергей Меняйло

​Напомним, Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, обеспечивающим транспортное и грузовое сообщение России с Грузией и Арменией. В зимнее время трассу часто закрывают из-за непогоды.