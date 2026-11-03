Вестник Кавказа

Рейсов между Тбилиси и Шанхаем станет больше с нового года

Лента выдачи багажа в аэропорту Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Минэкономики Грузии сообщении о решении увеличить частоту рейсов между Тбилиси и Шанхаем с 2027 года.

В следующем году количество прямых международных рейсов по маршруту Шанхай - Тбилиси - Шанхай увеличится, рассказала заместитель министра экономики Грузии Тамар Иоселиани после встречи с вице-президентом китайской авиакомпании China Eastern Airlines.

Рейсы между Тбилиси и Шанхаем перевозчик выполняет с июля этого года по три раза в неделю. С 2027 года будет выполняться пять рейсов в неделю.

"Это поможет углубить связи между странами, развить туризм и привлечь инвестиции"

– Тамар Иоселиани

Отметим, что рост пассажиропотока между Грузией и Китаем уверенно растет: в 2025 году рост составил 76%, с начала 2026 года – 36%.

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