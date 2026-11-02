Вестник Кавказа

Дороги в Дагестане восстановят на средства из резервного фонда России

Дороги в Дагестане восстановят на средства из резервного фонда России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане отремонтируют дороги, поврежденные паводком весной 2026 года. Распоряжение о выделении средств из резервного фонда опубликовано на сайте кабмина РФ.

Правительство РФ выделит из резервного фонда средства на восстановление дорог в Дагестане и Чечне, пострадавшие от паводков поврежденных весной.

Распоряжение о выделении средств на ремонт дорог в двух пострадавших от паводков республик СКФО размещено на сайте кабмина. Выделенные средства будут направлены на ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.

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