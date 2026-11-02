Батуми примет матч Лиги Европы между турецким и израильским клубами

УЕФА решил перенести игру Лиги Европы между "Бешикташем" и "Хапоэлем" Беэр-Шева в Батуми. Изначально матч должен был пройти в Стамбуле.

Встреча 5-го тура основного этапа Лиги Европы между футбольными клубами "Бешикташ" (Турция) и "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) состоится в Батуми.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) посчитал проведение матча в Стамбуле рискованным из-за напряженности между Турцией и Израилем. В связи с этим было принято решение провести игру на нейтральном поле.

Встреча пройдет на "Батуми Арене" 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по местному времени (20:45 мск).

Согласно предварительной информации, болельщикам разрешат посетить игру.