Внесение изменений в Конституцию упростят в Армении

Правительство Армении считает необходимым изменить порядок внесения поправок в Конституцию республики. Обновленные процедуры будут действовать после вступления в силу нового основного закона страны.

В Армении сделают иным порядок внесения изменений в Конституцию страны, подробности рассказала глава Минюста РА Србуи Галян.

По ее словам, планируется опустить порог, который требуется преодолеть для организации соответствующего референдума.

В данный момент для того, чтобы добиться вынесения проекта конституционных поправок на референдум надо заручиться согласием не менее двух третей голосов депутатов парламента. Исключение составляет случай, когда инициативу по изменениям проявляют граждане, собравшие 200 тыс подписей, либо треть депутатов, однако Нацсобрание не принимает соответствующий проект. Тогда для проведения референдума нужна поддержка трех пятых законодателей.

"После принятия новой Конституции изменения в нее можно будет вносить только посредством референдума"

- Србуи Галян

Она уточнила, что только народ напрямую может принимать такие серьезные решения.

В то же время, добавила министр, парламент по-прежнему должен будет одобрить поправки.

Галян указала, что перед референдумом должны состояться масштабные обсуждения проекта Конституции общественностью.