Мир с Азербайджаном должен длиться 400 и более лет – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мир между Ереваном и Баку должен быть необратимым и долгосрочным – так, чтобы он продолжался и 400, и более лет.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о безальтернативности и необратимости мира с Азербайджаном.

Подчеркнув, что иного состояния в отношениях между Ереваном и Баку быть не должно, он обратил внимание на необходимость его укрепления на институциональном уровне.

Глава правительства также сообщил, что ключевым приоритетом на посту главы правительства для него стало обеспечение долгосрочного мира, который не будет подвергаться пересмотру, особенно на фоне всех событий, которые разворачиваются сейчас на международном уровне.

Соответственно, пояснил Пашинян, Армении необходимо подписать и ратифицировать мирное соглашение с Азербайджаном.

"Когда мы видим, что происходит в мире, то понимаем, что мировой порядок, по сути, разрушается. К счастью, в этот период нам удалось достичь мира. Однако наша задача - превратить двухлетний мир в 20-летний, один год - в 200 лет, а 200 лет - в 400 лет и более длительный период"

- Никол Пашинян

Насколько Ереван стремится к миру с Баку?

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что на деле власти Армении не так активно стремятся к подписанию мирного договора с Азербайджаном, как на словах.

"Риторика Никола Пашиняна во многом зависит от внутриполитической ситуации в Армении – от того, что ему выгодно говорить в преддверии выборов и после выборов. На внутреннюю конъюнктуру накладываются внешние политические обстоятельства, в том числе региональные. Поэтому порой мы слышим от Пашиняна более яркие мирные инициативы, а порой наоборот, видим торможение его миротворческих проектов", - прежде всего сказал он.

"Напомню, что перед прошедшими в воскресенье 25 октября муниципальными выборами Никол Пашинян, чтобы ослабить фактор реваншистов и найти поддержку у колеблющейся середины армянского общества (кого нельзя причислить ни к реваншистам, ни к миротворцам), заявил о возможности откладывания конституционных реформ в Армении до 2031 года. Так он хотел показать, что независим от Баку, требующего для подписания мирного договора, чтобы из преамбулы Конституции Армении были удалены пункты с прямыми претензиями на азербайджанские территории", - отметил Ризван Гусейнов.

"Две недели назад было сделано это заявление, оно вызвало возмущение и резкую критику в Азербайджане, но для партии Пашиняна "Гражданский договор" оно оказалось полезным в ходе предвыборной кампании – ГД выиграл муниципальные выборы. Как только выборы прошли, уже на этой неделе, Пашинян тут же вернулся к более дружелюбной риторике: теперь он планирует внести поправки в Конституцию Армении не в 2031 году, а в 2027 году, то есть конституционный референдум должен быть организован уже в ближайшее время", - продолжил директор Центра истории Кавказа.

"Опять же, только после муниципальных выборов армянский парламент ратифицировал документы по TRIPP, который были подписаны еще в августе 2025 года между Азербайджаном, Арменией и США. То есть мы видим, что у Никола Пашиняна и заявления, и действия по послевоенному урегулированию отношений с Баку по-прежнему находятся в зависимости от конъюнктуры. В Азербайджане его словам не верят и ожидают конкретных действий по продвижению мирных процессов. К примеру, начало строительства железной дороги по Зангезурскому коридору будет намного более весомым свидетельством мирных намерений Еревана, чем любые слова Пашиняна", - подчеркнул Ризван Гусейнов.

Эксперт добавил, что мирный договор намного более важен для Армении, чем для Азербайджана, и было бы логичным ожидать со стороны армянских властей более активных практических шагов к его подписанию. "Подписать мирный договор с Ереваном – не задача номер один для Баку. В мире есть огромное количество стран, живущих без дипломатических отношений или мирных договоров. К примеру, Россия и Япония ведут переговоры о мирном соглашении на протяжении 70 лет, что не мешает им торговать друг с другом. В нашем регионе у России нет дипломатических отношений с Грузией, и это тоже не препятствие для экономического сотрудничества", - сообщил он.

"Азербайджан сейчас нацелен на реализацию экономического и транзитного потенциала Южного Кавказа, возможности для которой появились благодаря его победе в Карабахской войне и прекращению армяно-азербайджанского конфликта. Поэтому в контактах с Арменией в приоритете находятся совместные логистические проекты, прежде всего TRIPP на маршруте Зангезурского коридора. В то же время для Никола Пашиняна очень важно иметь на руках мирный договор с Азербайджаном, чтобы обезопасить Армению от возможных эксцессов. Так что позиции Баку и Еревана в этом вопросе расходятся", - заключил Ризван Гусейнов.