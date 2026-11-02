В Кремле рассказали о переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби

Трехсторонняя встреча переговорщиков из Москвы, Вашингтона и Киева планируется в Абу-Даби 10-11 ноября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле подтвердили информацию о дате очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что переговоры с участием России, Соединенных Штатов и Украины пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби.

"Да, я могу подтвердить эту дату. Действительно российская делегация 10-11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет принимать участие в трехсторонних переговорах"

– Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, российскую сторону в ходе этой встречи, как и прежде, возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Что касается главного переговорщика с российской стороны, напомню вам заявление президента, им остается мой коллега Мединский"

– Дмитрий Песков

Также пресс-секретарь подчеркнул, что практически все участники российской делегации, которая будет принимать участие в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби, находятся в постоянном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным.

Они, по словам Пескова, регулярно докладывают главе государства по текущим вопросам и получают от него инструкции.