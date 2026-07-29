Нефтяной фонд Азербайджана перечислил в госбюджет свыше $105 млрд

В текущем году в период с января по сентябрь Государственный нефтяной фонд Азербайджана перечислил в государственный бюджет страны более $105 млрд.

​В Азербайджане Государственный нефтяной фонд (SOFAZ) перечислил в государственный бюджет в общей сложности $105,9 млрд. Соответствующие показатели приводит пресс-служба фонда.

За январь–сентябрь 2026 года в рамках исполнения бюджета фонда в государственную казну было направлено $5,66 млрд. Активы SOFAZ на 30 сентября текущего года составили $74 млрд 4 млн.

По итогам первого полугодия 2026 года доходы SOFAZ от акций выросли на 16% и достигли $10,9 млрд при доходности 370%.

Напомним, SOFAZ был учрежден в декабря 1999 года как специальный внебюджетный институт, который отвечает за накопление и управление доходами от нефтегазовой отрасли.