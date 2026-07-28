Почему бюджет Азербайджана теперь меньше зависит от нефти?

Анастасия Жалина

На протяжении десятилетий недавно госбюджет Азербайджана ассоциировался с нефтегазовыми доходами. Экспорт углеводородов определял темпы экономического роста, обеспечивал приток валютной выручки и оставался главным источником пополнения казны. Но итоги исполнения бюджета за первое полугодие 2026 года показывают, что в экономике происходят изменения.

Из 19,2 млрд манатов, поступивших в государственный бюджет, 57,3% обеспечили ненефтяные доходы, тогда как на нефтяные пришлось 42,7%. Еще несколько лет назад такое соотношение выглядело бы скорее исключением. Сегодня оно свидетельствует о постепенном изменении структуры экономики.

Почему государство получает все больше средств не от нефтяного сектора, а за счет развития внутренней экономики? Означает ли это, что зависимость Азербайджана от нефти действительно снижается?

Бюджет отражает состояние экономики

Госбюджет нередко воспринимают как самостоятельную финансовую систему. На самом деле он отражает процессы, происходящие в экономике. Когда растут добыча нефти, экспорт или мировые цены на энергоносители, увеличиваются нефтяные доходы государства. Если же быстрее развиваются промышленность, транспорт, торговля, строительство и сфера услуг, растут налоговые и таможенные поступления. Поэтому изменение структуры бюджетных доходов почти всегда является следствием изменений в экономике.

Рост доли ненефтяных поступлений вовсе не означает, что нефть перестала приносить доходы. Он лишь показывает, что другие отрасли начинают играть все более заметную роль в формировании государственных финансов.

Что относится к ненефтяным доходам?

Ненефтяные доходы — это прежде всего налоги и таможенные платежи. К ним относятся НДС, налог на прибыль, подоходный налог, акцизы, государственные пошлины и другие обязательные платежи. Чем активнее работают предприятия, чем выше объем производства, торговли и услуг, тем больше средств поступает в бюджет без участия нефтегазового сектора.

Почему ненефтяные доходы растут?

Ответ дают макроэкономические показатели.

В январе—июне 2026 года объем ВВП Азербайджана достиг 65,2 млрд манатов, а экономика выросла на 0,8%.

Однако важнее не сам темп роста, а его структура. Нефтегазовый сектор экономики сократился на 0,7%, тогда как ненефтегазовый вырос на 1,5%.

Именно этим во многом объясняется изменение структуры бюджета. Более высокие темпы роста торговли, транспорта, строительства, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и сферы услуг расширяют налоговую базу. Предприятия увеличивают обороты, получают прибыль, создают рабочие места и перечисляют больше налогов. Одновременно рост внешней торговли способствует увеличению таможенных поступлений.

Таким образом, увеличение ненефтяных доходов стало не результатом разовых решений, а следствием постепенных структурных изменений в экономике.

Роль государства

Было бы неверно объяснять происходящее только экономическим ростом. В последние годы государство последовательно совершенствует налоговое и таможенное администрирование. Повышение собираемости платежей, цифровизация налоговой системы и сокращение теневого оборота позволяют увеличивать доходы бюджета без повышения налоговых ставок.

Иными словами, задача заключается не в усилении налоговой нагрузки, а в расширении налоговой базы и повышении эффективности администрирования.

Остается ли нефть основой экономики?

Безусловно. Нефтегазовый сектор по-прежнему обеспечивает значительную часть экспортной выручки и остается одним из ключевых факторов макроэкономической стабильности. Государственный нефтяной фонд продолжает аккумулировать доходы от экспорта углеводородов и направлять часть средств в бюджет.

Именно благодаря этому механизму государство может поддерживать бюджетные расходы даже при снижении мировых цен на нефть.

Поэтому рост ненефтяных доходов не означает отказа от нефтяной модели развития. Скорее речь идет о формировании более устойчивой финансовой системы, в которой бюджет зависит не только от сырьевого экспорта, но и от состояния внутренней экономики.

Почему это важно?

Бюджет — один из наиболее точных индикаторов состояния экономики. Нефтегазовый сектор остается стратегической опорой Азербайджана и ключевым источником экспортной выручки. Однако увеличение доли ненефтяных доходов показывает, что внутренние источники поступлений становятся все более значимыми для государственных финансов.

Именно в этом заключается главный экономический итог первого полугодия 2026 года: бюджет постепенно становится менее зависимым от мировых цен на нефть, а все большую роль в его формировании играет ненефтяной сектор экономики.