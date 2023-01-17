Медный отблеск победы Азербайджана в Карабахе

Анастасия Жалина

Итоги Второй Карабахской войны для Азербайджана измеряются не только политическими изменениями. Восстановление контроля над Карабахом открыло доступ к месторождениям полезных ископаемых, которые долгие годы оставались недоступными для разработки. Уже сегодня стремительный рост добычи и экспорта меди дает ощутимый экономический эффект.

Еще несколько лет назад медь занимала незначительное место в экспорте Азербайджана. Основными экспортными товарами традиционно оставались нефть и природный газ, а поставки меди были сравнительно небольшими. Однако уже в первой половине 2026 года ситуация заметно изменилась.

По данным Государственного таможенного комитета, за январь—июнь экспорт медных руд и концентратов увеличился в 7,5 раза — с 8,2 тыс. до 62 тыс. тонн. Стоимость поставок выросла более чем в 11 раз — с 12,3 млн до 135,9 млн долларов, а их доля в ненефтяном экспорте страны увеличилась более чем в девять раз — с 0,79% до 7,21%.

Что стало причиной такого роста и означает ли это, что медь начинает играть более заметную роль в экономике Азербайджана?

Почему экспорт резко вырос

Главной причиной стал запуск карабахского месторождения Демирли. Это один из крупнейших медных проектов Anglo Asian Mining - британской горнодобывающей компании, ведущей добычу золота, меди и других металлов в Азербайджане. После восстановления Азербайджаном контроля над территорией компания получила возможность приступить к разработке Демирли. До его запуска добыча меди в Азербайджане была сравнительно небольшой, поэтому ввод в эксплуатацию такого крупного месторождения практически сразу сказался на объемах производства и экспорта.

До последнего времени Anglo Asian Mining была известна прежде всего как производитель золота. Теперь компания делает ставку на добычу меди. В своей отчетности она отмечает, что намерена постепенно перейти к модели, в которой медь станет одним из основных направлений бизнеса, а Демирли должен сыграть в этом ключевую роль.

Первые результаты уже заметны. В первом полугодии 2026 года Anglo Asian Mining увеличила производство меди более чем в семь раз — с 1188 до 8840 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Именно благодаря росту добычи Азербайджан смог значительно увеличить экспорт меди.

Почему растет спрос на медь?

Рост добычи в Азербайджане совпал с периодом устойчивого увеличения мирового спроса на медь. Сегодня этот металл считается одним из ключевых для развития современной энергетики.

Медь широко используется при строительстве электросетей, производстве электромобилей, солнечных и ветровых электростанций, а также систем накопления энергии. Переход мировой экономики к более широкому использованию возобновляемых источников энергии способствует дальнейшему росту спроса.

По прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), к 2040 году мировой спрос на медь вырастет примерно на треть. При этом уже заявленных в мире проектов может оказаться недостаточно, чтобы удовлетворить этот спрос. Поэтому разработка новых месторождений приобретает все большее значение.

Что изменилось для Азербайджана?

Пока говорить о том, что медь станет одним из основных экспортных товаров Азербайджана, преждевременно. Тем не менее запуск Демирли уже заметно изменил структуру ненефтяного экспорта. Если в первом полугодии прошлого года медные руды и концентраты обеспечивали менее 1% такого экспорта, то спустя год их доля превысила 7%.

История Демирли показывает, что восстановление контроля над Карабахом уже приносит Азербайджану не только политические, но и вполне измеримые экономические результаты. Пока речь идет прежде всего об одном крупном проекте, однако он демонстрирует потенциал природных ресурсов освобожденных территорий. Если в ближайшие годы будут введены в эксплуатацию и другие месторождения, их вклад в развитие ненефтяного сектора и экспорт страны может оказаться еще более заметным.