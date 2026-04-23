Иран и Оман собираются решить вопрос об оплате судоходства в Ормузе

Посол Исламской Республики в Москве сообщил, что Тегеран и Маскат примут решение, какую плату они будут брать с иностранных судов, проходящих через Ормузский пролив.

Иранская и оманская стороны в ходе переговоров обсуждают вопрос оплаты судоходства в Ормузском проливе, такое заявление сделал посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

По его словам, стороны намерены определиться, какую сумму они будут взимать за проход через Ормуз с западных судов.

"По этому вопросу Иран и Оман ведут переговоры. Как отмечали власти и МИД исламской республики, мы с Оманом принимаем решения относительно безопасности Ормузского пролива и режима прохода судов через него"

– Казем Джалали

Как пояснил посол, компенсация услуг за проход через территорию пролива и их размер – один из основных вопросов иранско-оманских переговоров.

Далее "по этим вопросам будет принято соответствующее решение", рассказал он ТАСС.