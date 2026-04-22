Иран не видит со стороны США серьезного подхода – Казем Джалали

Тегеран не видит со стороны Вашингтона серьезного подхода к переговорам, хотя Тегеран остается верен дипломатическому решению, сообщил диппредставитель ИРИ в РФ Казем Джалали.
"Сейчас, в период прекращения огня, Иран заявлял о приверженности к дипломатии для достижения устойчивого и долгосрочного решения, хотя мы не видим серьезности по достижению соглашения с противоположной стороны"
– Казем Джалали
По словам Джалали, Тегеран готов возобновить дипломатический процесс, если Вашингтон готов пойти на условия Ирана. США должны отказаться от военных планов, компенсировать потери ИРИ в ходе конфликта и обеспечить гарантии.