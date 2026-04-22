Вестник Кавказа

Иран не видит со стороны США серьезного подхода – Казем Джалали

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол Ирана в России заявил, что Вашингтон не демонстрирует серьезного подхода к дипломатическому урегулированию.

Тегеран не видит со стороны Вашингтона серьезного подхода к переговорам, хотя Тегеран остается верен дипломатическому решению, сообщил диппредставитель ИРИ в РФ Казем Джалали.

"Сейчас, в период прекращения огня, Иран заявлял о приверженности к дипломатии для достижения устойчивого и долгосрочного решения, хотя мы не видим серьезности по достижению соглашения с противоположной стороны"

– Казем Джалали 

По словам Джалали, Тегеран готов возобновить дипломатический процесс, если Вашингтон готов пойти на условия Ирана. США должны отказаться от военных планов, компенсировать потери ИРИ в ходе конфликта и обеспечить гарантии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
875 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.