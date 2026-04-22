Почти 15 опасных горных озер выявили в Казахстане

Несколько горных озер в Казахстане угрожают жизням десяткам тысяч человек. Специалисты признали эти водоемы прорывоопасными.

В Казахстане выявлено 14 прорывоопасных озер, расположенных в горных районах. Об этом сообщил замглавы "Казселезащиты" Бауыржан Абишев, выступая на экологическом саммите в Астане.

Он отметил, что трое из этих озер угрожают жизням 75 тысяч граждан.

"В зоне возможного воздействия селевых потоков находятся объекты инфраструктуры и населенные пункты. Всего в зоне риска около 98 объектов и порядка 75 тысяч человек"

– Бауыржан Абишев

Он также поведал, что в бассейне трансграничной реки Хоргос 9 из 36 озер признаны прорывоопасными. Там установили 13 автоматизированных станций с датчиками сейсмической активности, осадков, уровня воды и температуры.