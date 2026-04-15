Между Путиным и Пезешкианом хороший контакт – посол Джалали

Президенты России и Ирана поддерживают отличный контакт, также крепкие отношения сложились между главами МИД двух стран, поделился иранский посол в Москве.

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил о наличии очень хорошего контакта между президентами РФ и ИРИ Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом.

"Что касается нашего политического взаимодействия, наши отношения продолжают (развиваться) в рамках международных организаций. Наши президенты поддерживают очень хороший контакт"

– Казем Джалали

Он добавил, что президенты двух стран с начала войны США и Израиля против Ирана провели три телефонных разговора.

Также посол отметил, что крепкие отношения связывают глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи.