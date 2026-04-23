Трамп назвал сроки примирения Израиля и Ливана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что есть большая вероятность заключения мира между Израилем и Ливаном до конца 2026 года.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы в Белом доме.

"Думаю, имеется отличный шанс, что Израиль и Ливан достигнут в 2026 году договоренности о мире"

– Дональд Трамп

Напомним, ранее американский президент заявил о том, что Тель-Авив и Бейрут продлят перемирие на срок до трех недель.