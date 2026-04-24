Аракчи призвал к созданию новых механизмов коллективной безопасности

Аббас Аракчи
Аббас Аракчи призвал страны региона пересмотреть принципы безопасности и создать новую систему без участия США.

Глава дипведомства Ирана Аббас Аракчи выступил с идеей создания механизмов коллективной безопасности. По словам Аракчи, Вашингтон не должен принимать участие в этой будущей структуре. Заявление прозвучало на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. 

"Опыт 40-дневной войны против Ирана показал, что военное присутствие США в странах региона лишь порождает нестабильность и раскол"

– Аббас Аракчи 

Аракчи предложил странам региона новый подход к созданию новой архитектуры коллективной безопасности, которая была бы сформирована без участия США.

Вам может быть интересно

