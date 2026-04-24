Иран не изменит своего решения по Ормузскому проливу

Тегеран не пойдет на уступки и не изменит своего решения по Ормузскому проливу, это "приказ руководства", сообщил замглавы спикера парламента ИРИ Али Никзад.
По словам Никзада, лидер США Дональд Трамп противоречит сам себе, выступая против наличия у Ирана ядерных объектов и одновременно заявляя о полной ликвидации ядерного потенциала ИРИ.
Тегеран сохраняет решимость в свете возможного продолжения войны. Иран рассматривает сценарий превентивного удара по США, сообщил член парламентского комитета по нацбезопасности Фадахоссейн Малеки.
"Превентивный удар имеет свои специфические условия, и мы будем его осуществлять всякий раз, когда это будет необходимо"
— Фадахоссейн Малеки
Как отметил Малеки, Тегеран в настоящий момент не рассматривает ни переговоры, ни перемирие.