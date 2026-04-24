Иран не изменит своего решения по Ормузскому проливу

Иран не откажется от своей позиции по Ормузскому проливу. Тегеран готов к продолжению военных действий и превентивному удару по США.

Тегеран не пойдет на уступки и не изменит своего решения по Ормузскому проливу, это "приказ руководства", сообщил замглавы спикера парламента ИРИ Али Никзад.

По словам Никзада, лидер США Дональд Трамп противоречит сам себе, выступая против наличия у Ирана ядерных объектов и одновременно заявляя о полной ликвидации ядерного потенциала ИРИ.

Тегеран сохраняет решимость в свете возможного продолжения войны. Иран рассматривает сценарий превентивного удара по США, сообщил член парламентского комитета по нацбезопасности Фадахоссейн Малеки.

"Превентивный удар имеет свои специфические условия, и мы будем его осуществлять всякий раз, когда это будет необходимо"

— Фадахоссейн Малеки

Как отметил Малеки, Тегеран в настоящий момент не рассматривает ни переговоры, ни перемирие.