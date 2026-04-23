Турция может принять участие в разминировании Ормузского пролива

Турция рассматривает возможность участия в разминировании Ормузского пролива. Об этом в ходе поездки в Великобританию заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

При этом он отметил, что Турция готова будет присоединиться к международной операции по разминированию пролива только в том случае, если Соединенные Штаты и Иран достигнут соглашения.

Фидан уточнил, что работу по разминированию будет выполнять техническая команда, в которую могут войти представители разных государств. По его словам, Анкара допускает свое участие в данной инициативе.

Глава внешнеполитического ведомства в то же время добавил, что Турция пересмотрит свою позицию, если в какой-то момент будущая международная коалиция превратится в инструмент для эскалации конфликта.

Турецкий министр также прокомментировал ситуацию вокруг ядерной программы. Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что все связанные с ней вопрос будут урегулированы в ходе следующего переговорного раунда в Пакистане.