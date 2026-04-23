США могут ударить по иранским военным объектам в Ормузском проливе

Пентагон рассматривает операцию в Ормузском проливе. США намерены ликвидировать иранские военные суда и устранить угрозу со стороны берега.

США намерены атаковать иранские военные объекты в Ормузском проливе. План может быть реализован, если дипломатический процесс окончательно зайдет в тупик, передает CNN.

По данным издания, армия США может нанести удары с упором на "динамическое поражение" иранских целей в акватории Персидского залива. Планируется нанесение ударов по катерам, минным судам и средствам, которые использует Иран для перекрытия Ормуза.

План Пентагона также включает в себя массированную бомбардировку побережья пролива.

Ранее CNN сообщило, что иранская армия сохранила значительную часть береговых ракетных систем за первый месяц войны. Военные Ирана также могут применять маневренные катера для ударов по американским ВМС.