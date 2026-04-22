КСИР установил новые мины в Ормузском проливе – СМИ

На этой неделе Иран провел в Ормузском проливе дополнительную установку мин – операцию КСИР обнаружили США и ведут наблюдение, пишут СМИ.

ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ранее на этой недели провели новую волну минирования Ормузского пролива, передает портал Axios со ссылкой на американские источники.

Сообщается, что американские военные обнаружили операцию по установке мин и внимательно следят за происходящим – США известно точное количество установленных Ираном мин.

Накануне американский лидер Дональд Трамп отдал приказ военным "без колебаний стрелять и уничтожать" любые иранские суда, устанавливающие мины. Также они призвал в три раза ускорить процесс разминирования. По словам Трампа, в проливе действуют два минных тральщика - USS Chief и USS Pioneer.

Американские чиновники поделились с изданием, что США сумели с 28 февраля уничтожить более 90% крупных иранских минных судов и складов мин, однако Иран еще располагает частью таких запасов. Сбрасывать мины в воду иранцы могут с имеющихся быстроходных военных катеров.

Первую волну минирования Ормузского пролива Иран провел в марте, в рамках конфликта с США и Израилем и в связи с закрытием для судоходства пролива. ТОгда, по оценкам экспертов, в Ормузе были установлены порядка 100 мин.