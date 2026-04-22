Пострадавшие от наводнений получат налоговые льготы в Дагестане

Жителей Дагестана, на жизнь которых оказало разрушительное влияние произошедшее недавно наводнение, ждут налоговые льготы, соответствующий закон приняло Народное собрание республики.

Как уточнили в пресс-службе регионального парламента, льготы будут связаны с транспортным налогом, а также налогом на имущество организаций.

"Депутаты единогласно проголосовали за законопроект, предоставляющий налоговые льготы по транспортному налогу и налогу на имущество организаций"

– Народное собрание Дагестана

Так, организации, пострадавшие в результате подтопления, смогут не платить транспортный налог и налог на имущество. Список таких организаций утвердит республиканское правительство.

Физические лица, ранее внесенные в списки получивших финансовую помощь из-за утраты имущества первой необходимости, получат льготу за 2025 год в отношении транспортных средств (не мощнее 250 лошадиных сил). А хозяева транспортных средств, которые были уничтожены водной стихией, не будут платить транспортный налог и за прошлый, и за текущий год.