Оползни угрожают пострадавшим от наводнений Дагестану и Чечне

Новая угроза надвигается на Дагестан и Чечню, которые ранее уже понесли масштабный урон из-за наводнений, – теперь в этих регионах повышен риск возникновения оползней.

Мощные оползни могут начать сходить в ближайшее время в Дагестане и Чечне, потерпевших огромный ущерб в результате ливней, вызвавших наводнения в конце марта - начале апреля, такое предупреждение озвучил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе заседания правительственной комиссии.

"В пострадавших регионах остро стоит проблема активизации оползневых процессов"

– Александр Куренков

Министр подчеркнул, что оползневая опасность становится источником новых сложностей во время аварийно-восстановительных работ на пострадавших территориях.

Глава МЧС призвал принять участие в решении проблемы Минприроды и Российскую академию наук.

Напомним, аномальные ливни прошли на Северном Кавказе дважды, 28 марта и 4-5 апреля. В Дагестане и Чечне они вызвали мощные наводнения. В республиках действует режим ЧС федерального уровня.

По последней информации, в Дагестане было подтоплено почти 10 тыс жилых домов, поврежденными признаны более 7 тыс. Водная стихия унесла жизни шести человек, в списках пострадавших – более 6,2 тыс. В Чечне природный катаклизм повредил свыше 3 тыс домов.