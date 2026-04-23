Оползни угрожают пострадавшим от наводнений Дагестану и Чечне

Мощные оползни могут начать сходить в ближайшее время в Дагестане и Чечне, потерпевших огромный ущерб в результате ливней, вызвавших наводнения в конце марта - начале апреля, такое предупреждение озвучил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе заседания правительственной комиссии.
"В пострадавших регионах остро стоит проблема активизации оползневых процессов"
– Александр Куренков
Министр подчеркнул, что оползневая опасность становится источником новых сложностей во время аварийно-восстановительных работ на пострадавших территориях.
Глава МЧС призвал принять участие в решении проблемы Минприроды и Российскую академию наук.
Напомним, аномальные ливни прошли на Северном Кавказе дважды, 28 марта и 4-5 апреля. В Дагестане и Чечне они вызвали мощные наводнения. В республиках действует режим ЧС федерального уровня.
По последней информации, в Дагестане было подтоплено почти 10 тыс жилых домов, поврежденными признаны более 7 тыс. Водная стихия унесла жизни шести человек, в списках пострадавших – более 6,2 тыс. В Чечне природный катаклизм повредил свыше 3 тыс домов.