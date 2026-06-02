Вестник Кавказа

Стамбул примет министериал Азербайджана, Грузии и Турции

Дворец Долмабахче
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Турции Джейхун Байрамов в понедельник проведет встречу с коллегами из Азербайджана и Грузии Джейхуном Байрамовым и Макой Бочоришвили в Стамбуле. Основной темой разговора станет региональная логистика на Южном Кавказе.

Руководители внешнеполитических ведомств Азербайджанской Республики, Грузии и Турецкой Республики соберутся завтра на министериал в Стамбуле. Встреча организована в связи с необходимостью трех государств сверить часы после полноценного запуска железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Согласно пресс-релизу МИД Турции, министры Джейхун Байрамов и Мака Бочоришвили встретятся в крупнейшем турецком городе с Хаканом Фиданом, чтобы подвести предварительные итоги текущего трехстороннего взаимодействия и наметить взаимовыгодные перспективы сотрудничества.

Первоочередные вопросы на повестке дня министериала – развитие логистики на Южном Кавказе, что неотделимо связано с реализацией трансрегиональных транспортных проектов, в том числе Среднего коридора, важной частью которого является дорога Баку-Тбилиси-Карс.

Кроме того, министры поговорят о координации действий Баку, Тбилиси и Анкары во внешней политике, обеспечении энергобезопасности и росте взаимного товарооборота.

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