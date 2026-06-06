Wizz Air приостановила полеты в Израиль

Авиакомпания Wizz Air внесла корректировки в полетную программу на Ближнем Востоке: перевозчик временно приостановил полеты в Израиль.
Самолеты Wizz Air временно не будут летать в Израиль. Ограничения введены до 9 июня, передает Ynet.
По информации СМИ, авиакомпания планирует восстановить выполнение рейсов в Израиль 10 июня.
Отметим, что власти Израиля приняли решение не закрывать воздушное пространство страны, однако введены ограничения в аэропорту Бен-Гурион.
Напомним, что вечером 7 июня Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ ответил ударом по целям в Иране.