Вестник Кавказа

Wizz Air приостановила полеты в Израиль

Wizz Air приостановила полеты в Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания Wizz Air внесла корректировки в полетную программу на Ближнем Востоке: перевозчик временно приостановил полеты в Израиль.

Самолеты Wizz Air временно не будут летать в Израиль. Ограничения введены до 9 июня, передает Ynet.

По информации СМИ, авиакомпания планирует восстановить выполнение рейсов в Израиль 10 июня.  

Отметим, что власти Израиля приняли решение не закрывать воздушное пространство страны, однако введены ограничения в аэропорту Бен-Гурион. 

Напомним, что вечером 7 июня Иран запустил ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛ ответил ударом по целям в Иране.

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