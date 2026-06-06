Трамп призвал Израиль и Иран немедленно остановиться

Глава Белого дома выступает за прекращение огня между Израилем и Ираном. Он подчеркнул, что они должны сделать это немедленно.

Президент США Дональд Трамп публично обратился к Израилю и Ирану с призывом перестать обмениваться ударами. В сообщении, опубликованном на его страницах в соцсетях, сказано, что удары должны быть немедленно прекращены.

"Израиль и Иран должны немедленно прекратить "стрелять"

– глава Белого дома

Накануне Иран впервые после перемирия атаковал Израиль, выпустив несколько ракет по территории еврейского государства. В ответ Израиль атаковал военные цели, расположенные в различных частях Исламской Республики.

Комментируя эскалацию на Ближнем Востоке, Трамп заявил, что она никак не скажется на сделке между США и Ираном. Позднее он сообщил, что допускает высадку спецназа на территорию Ирана "для решения военных задач" в случае срыва ирано-американских переговоров.