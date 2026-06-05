Трамп заявил о возможной высадке спецназа в Иране

Американский президент заявил о том, что допускает высадку спецназа на территорию Ирана "для решения военных задач" в случае срыва переговоров Вашингтона и Тегерана.

Американская сторона может организовать высадку спецназа на территории Ирана, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times.

Он подчеркнул, что рассматривает такой вариант развития событий в случае, если в американо-иранских переговорах произойдет провал "по существу".

Также он допустил полное сохранение блокады Исламской республики.

"Тут два варианта. Либо мы войдем (на территорию Ирана – ред.) и разберемся с тем, с чем не удалось разобраться военным путем ранее, либо мы просто сохраним блокаду Ирана, потому что это, как оказалось, мощнее любого военного нападения"

– Дональд Трамп

Кроме того, лидер США отметил, что нынешний виток эскалации между Израилем и Ираном не будет негативно влиять на ведение переговоров ИРИ с Соединенными Штатами.

"Это никак не повлияет на сделку. Думаю, сделка состоится. Посмотрим, что будет дальше"

– Дональд Трамп