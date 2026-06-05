Трамп заявил о возможной высадке спецназа в Иране

Американская сторона может организовать высадку спецназа на территории Ирана, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью газете Financial Times.
Он подчеркнул, что рассматривает такой вариант развития событий в случае, если в американо-иранских переговорах произойдет провал "по существу".
Также он допустил полное сохранение блокады Исламской республики.
"Тут два варианта. Либо мы войдем (на территорию Ирана – ред.) и разберемся с тем, с чем не удалось разобраться военным путем ранее, либо мы просто сохраним блокаду Ирана, потому что это, как оказалось, мощнее любого военного нападения"
– Дональд Трамп
Кроме того, лидер США отметил, что нынешний виток эскалации между Израилем и Ираном не будет негативно влиять на ведение переговоров ИРИ с Соединенными Штатами.
"Это никак не повлияет на сделку. Думаю, сделка состоится. Посмотрим, что будет дальше"
– Дональд Трамп