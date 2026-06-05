Вестник Кавказа

Атаки Ирана на Израиль не повлияют на сделку – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Президент США уверен в заключении сделки с Ираном. Он отметил, что этому не помешают даже сегодняшние удары Ирана по территории Израиля.

Удары Ирана по Израилю не повлияют на сделку Исламской Республики и Соединенных Штатов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Это никак не повлияет на сделку"

– глава Белого дома

Он подчеркнул, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху придется принять любую сделку Вашингтона с Тегераном.

"У него не будет выбора… Я принимаю все решения. Он (Нетаньяху – прим. ред) не принимает решений" 

– американский лидер

Напомним, ранее сегодня Иран совершил несколько ракетных запусков по территории Израиля. Это первая после перемирия атака Исламской Республики на еврейское государство.

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