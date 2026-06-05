Иран впервые после перемирия атаковал Израиль

Реагируя на удары по Бейруту, Тегеран выполнил сегодня свое обещание и совершил несколько ракетных запусков по целям на севере Израиля. Все они были перехвачены.

Корпус стражей Исламской революции сегодня вечером запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Сигналы воздушной тревоги были задействованы на севере Еврейского государства. В Тель-Авиве ожидали эту атаку и предупредили граждан о вероятных ракетных запусках из Ирана за несколько минут до их начала.

Было проведено не менее двух залпов баллистических ракет. Оба были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Военные остаются в режиме максимальной готовности для отражения новых атак.

Начштаба иранской армии Али Абдоллахи выступил с заявлением по случаю первой с начала первой за два месяца после введения перемирия ракетной атаки КСИР на Израиль. Он пояснил, что это военное предупреждение о недопустимости ведения израильской армией боевых действий в Ливане, где сегодня в Бейруте был атакован один из объектов "Хезболлы".

"Они должны прекратить свои атаки на юг Ливана и район Дахия. В случае расширения географии своих нападений на этот регион или ответа на действия Ирана, Израиль столкнется с более мощными и сокрушительными ударами, а также начнутся разрушительные атаки и против его сторонников"

– Али Абдоллахи

Советник верховного лидера Исламской Республики Мохсен Резаи, в свою очередь, подчеркнул, что эти ракетные запуски следует рассматривать как аргумент против продолжения израильской военной операции против "Хезболлы". Он также пообещал Тель-Авиву более мощные атаки.

"Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что не потерпит нарушений режима прекращения огня и агрессии против Ливана"

– Мохсен Резаи

Иранские власти также объявили о закрытии воздушного пространства над западными провинциями Ирана.

Израильские СМИ уже распространили обещание правительства дать Ирану ответ на сегодняшний ракетный удар КСИР.