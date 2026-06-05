Вестник Кавказа

Галибаф: после удара по Бейруту Иран может атаковать Израиль и базы США

Галибаф: после удара по Бейруту Иран может атаковать Израиль и базы США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран устами руководителя Меджлиса отреагировал на утренние авиаудары ЦАХАЛ по Бейруту: Мохаммад Багер Галибаф заявил о легальности ответных ударов КСИР по целям в Израиле и на американских базах.

Председатель парламента Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф объявил о высокой вероятности атак Корпуса стражей Исламской революции на Израиль и базы США на Ближнем Востоке, образовавшейся из-за бомбардировок столицы Ливана израильскими войсками.

Он пояснил, что уже затягивание блокады иранского побережья армией США создает основания для ударов КСИР по неприятелю, но атаки на Бейрут в Тегеране рассматривают как принципиально неприемлемые и требующие ответа со стороны ИРИ.

"То, что сегодня США дали зеленый свет Израилю, превращает американские и израильские базы и активы в регионе в законные цели"

– Мохаммад Багер Галибаф

Рассматривая Израиль и США как единого игрока на Ближнем Востоке, председатель иранского парламента подчеркнул, что они говорят с регионом исключительно на языке силы, и потому логично отвечать им на том же языке.

Напомним, что израильские ВВС атаковали жилые кварталы Мрейджи и Таухита-эль-Гадир в Бейруте, погибли два человека, еще одиннадцать были ранены.

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