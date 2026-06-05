Наблюдатели СНГ: нарушений на выборах в Армении не выявлено

Парламентские выборы в Республике Армения прошли в соответствии с конституцией страны, наблюдатели СНГ не выявили нарушений.

Выборы в парламент Армении, состоявшиеся 7 июня, были проведены в соответствии с конституцией страны, заявил сегодня глава миссии наблюдателей от СНГ Нурлан Сейтимов.

"Выборы в Национальное собрание республики Армения 7 июня проведены в соответствии с конституцией, избирательным кодексом Армении. Прошли на многопартийной основе, были открытыми и конкурентными"

– Нурлан Сейтимов

Он добавил, подводя итоги работы миссии наблюдателей от СНГ, что нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было.

"Зафиксированные наблюдателями отдельные упущения носили технический характер и оперативно устранялись участковыми комиссиями. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, миссией выявлено не было"

– Нурлан Сейтимов

Наблюдатели СНГ в день выборов посетили в Армении более 850 участков в различных областях страны. Сейтимов отметил, что партии и кандидаты в Армении имели широкие и равные возможности для ведения предвыборной агитации.

Победу на выборах одержала правящая партия "Гражданский договор", она получила 49,81% голосов избирателей и вновь сможет сформировать правительство.