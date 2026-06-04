Вестник Кавказа

Новое соглашение в сфере образования подпишут Тбилиси и Пекин

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минобразования Грузии договорился с коллегой из Китая о новом соглашении о сотрудничестве. Подписание документа ожидается в этом году.

Грузия и Китай намерены подписать соглашение в образовательной сфере. Об этом пишут грузинские средства массовой информации.

Оформить новое соглашение о сотрудничестве договорились главы Минобразования двух стран Гиви Миканадзе и Хуай Цзиньпэн.

Ожидается, что документ будет подписан в нынешнем году. Он охватит основные направления совместной работы в сфере образования, науки и молодежной политики, передает "Sputnik Грузия".

Стороны поговорили о запуске совместных проектов, укреплении связей между университетами и проведении международных молодежных лагерей. Кроме того, они коснулись вопросов внедрения искусственного интеллекта в учебный процесс и развития цифровых технологий.

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