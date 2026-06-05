Израиль атаковал нефтехимический комплекс на юго-западе Ирана

В ЦАХАЛ подтвердили нанесение ударов по нефтехимическому комплексу на юго-западе Иране. Сегодня ночью Израиль также атаковал цели в столице Исламской Республики.

Военно-воздушные силы Израиля атаковали нефтехимический комплекс, расположенный в юго-западной части Ирана. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 8 июня на страницах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсетях.

"Некоторое время назад Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким целям нефтехимического комплекса в городе Бендер-Махшехр"

– ЦАХАЛ

Минувшей ночью израильское военные также атаковали цели в центральной и западной частях Исламской Республики. Несколько взрывов произошли в Исфахане, Тебризе, Тегеране и в районе Кереджа.

Напомним, вечером 7 июня Иран нанес удары по территории Израиля. Это первая после перемирия атака Исламской Республики на еврейское государство. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) отметили, что их целью была авиабаза Рамат Давид.