В Азербайджане от мин за неделю обезвредили 150 мин

В рамках работ по разминированию в Азербайджане за 1-7 июня было очищено от мин свыше 1,5 тыс га территорий. Уничтожены почти 150 мин и свыше 400 неразорвавшихся боеприпасов.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) поделилось информацией о работе, проведенной за первую неделю лета.

За семь дней в Азербайджане от мин была очищена территория площадью 1545,7 га. С 1 по 7 июня саперам удалось обнаружить и обезвредить 101 противотанковую мину, 48 противопехотных мин, а также 412 неразорвавшихся боеприпасов.

Отметим, что ранее была представлена информация о разминировании в мае. За месяц специалисты очистили от мин 7,5 тыс га освобожденных от оккупации территорий, обезвредили почти 300 мин и более 1,5 тыс боеприпасов.