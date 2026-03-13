Самым заминированным районом Азербайджана остается Кельбаджарский

Наиболее заминированным регионом Азербайджана на сегодняшний день является Кельбаджар, такое заявление сделал спецпредставитель президента Азербайджана в Кельбаджарском районе Башир Гаджиев в ходе WUF13 в Баку.

Он пояснил, что в данный момент в Кельбаджаре ведутся масштабные работы по восстановлению и реконструкции.

По его словам, за промежуток времени с 2020 по 2026 год в Кельбаджарском районе разминировали 222 тыс кв м.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что за это время несколько раз люди подрывались на минах, в результате они получили ранения различной степени тяжести. Жертвами минных инцидентов стали восемь человек, 43 были ранены.