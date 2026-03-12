Мины унесли 72 жизни с 2020 года в Азербайджане – МИД

Жертвами мин в Азербайджане с момента окончания Карабахской войны, заявили в азербайджанском МИД, стали уже 72 человека.

"С момента окончания войны в 2020 году от разрыва мин погибли 72 человека, еще 347 человек получили тяжелые ранения"

– МИД Азербайджана

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что работы по разминированию будут продолжены для достижения важной цели – безопасного возвращения на деоккупированные территории.

Кроме того, в министерстве отметили, что власти Азербайджана рассчитывают на мобилизацию усилий своих международных партнеров, которые могли бы оказать поддержку в этой работе.

В МИД также отметили, что накануне еще один мирный житель стал жертвой взрыва мины. В ведомстве подчеркнули, что мины по-прежнему несут серьезную угрозу гражданскому населению, они мешают восстановлению освобожденных территорий и безопасному возвращению на них бывших вынужденных переселенцев.

Напомним, что накануне в Ходжавендском районе на мине подорвался и погиб мирный житель. Пожилой мужчина, житель Агдамского района, пас скот на неразминированной территории, где раньше проходила линия соприкосновения. В какой-то момент он подорвался на противотанковой мине, получив смертельные ранения.