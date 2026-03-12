Россияне выбирают отдых не на Ближнем Востоке

Доля туристов, выбирающих отдых в России и других альтернативных направлениях, а не в странах ближневосточного региона, выросла в последние дни.

Число бронирований отелей не в странах Ближнего Востока, а в России или других альтернативных локациях, увеличилось в последнее время, что может быть связано с войной США и Израиля против Ирана, такие данные предоставили турагрегаторы.

Как рассказал руководитель "Яндекс путешествий" Евгений Абрамзон, в последние десять дней доля бронирований в РФ выросла с 79% до почти 86%.

"Это может быть отчасти сезонный тренд, но отчасти на ближайшие бронирования может влиять и ситуация на Ближнем Востоке"

– Евгений Абрамзон

Бизнес-лидер сегмента по работе с путешественниками в Т-Банке Илья Артеменко также отметил повышение интереса россиян к неближневосточным локациям. При этом, уточнил он, из заграничных направлений большей популярностью пользуются Турция и Египет, а также Таиланд. Наблюдается также интерес к Китаю.

"Если ситуация затянется, часть туристов может переориентироваться на внутренние направления"

– Илья Артеменко

Специалист рассказал, что если говорить о пляжном отдыхе, то большинство россиян, скорее всего, предпочтут Сочи. В то же время он предупредил, что из-за роста спроса отдых на альтернативных направлениях будет стремительно дорожать, что вынудит часть отдыхающих отдать предпочтение более доступным местам.